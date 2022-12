Argentina-Francia, in 16 milioni incollati alla tv

19-12-2022 14:38

Ascolti tv astronomici in Italia per la finale del Mondiale tra Argentina e Francia trasmessa domenica pomeriggio. Al momento del calcio d’inizio davanti alla tv c’erano 12 milioni e 948mila i telespettatori, pari al 68,6% di share. L’ascolto è andato in crescendo fino ad arrivare al climax dei calci di rigore, con oltre 16 milioni di persone collegate e uno share del 74,3%.

“Molto soddisfatto l’Amministratore Delegato Rai, Carlo Fuortes: “Lo straordinario risultato di ascolto dei Mondiali di calcio in Qatar conferma che la scelta Rai di proporli tutti in esclusiva è stata vincente e pienamente in linea con la missione del servizio pubblico.Il calcio è di tutti e noi lo abbiamo portato nelle case di tutti gli italiani ai quali, nonostante l’esclusione dell’Italia, credo abbiamo regalato momenti di sport di altissimo livello, con un racconto che non si è limitato alle sole cronache delle partite”.