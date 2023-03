Argentina, Gomez: il club lo blocca, niente festa albiceleste

Il giocatore in forza al Siviglia alle prese con un infortunio, non ha potuto imbarcarsi sul volo in direzione “casa” per poter assistere alla prima uscita stagionale dei freschi campioni del mondo.

18-03-2023 14:01

Niente Argentina per il Papu Gomez, ma soprattutto niente festa con la sua nazionale alla prima uscita da “Campioni del Mondo in carica”.

L’attaccante che oggi veste la maglia del Siviglia, al momento non è arruolabile a causa di un infortunio e proprio per questo il ct Scaloni non lo ha convocato, ma nonostante ciò, avrebbe comunque voluto tornare in patria per godersi la festa organizzata a lui e ai suoi compagni. Il club spagnolo gli ha però impedito il ritorno a casa e lo stesso Papu ha, senza alcuna polemica, pubblicato questo messaggio sui suoi canali social: