Argentina, Maradona ignorato nella giornata dei mancini: bufera sul Governo per la gaffe

Il portavoce di Javier Milei ricorda Messi, Vilas, Ginobili e Di Maria ma omette il Pibe. Reazioni furiose di ex compagni, delle figlie e dei tifosi

Si chiama Manuel Adorni ed è il portavoce del Governo argentino ma da ieri sera è stato appellato in ogni modo da migliaia e migliaia di argentini per la gaffe (voluta) commessa in occasione della giornata internazionale dei mancini che si celebra ogni 13 agosto in Argentina per celebrare le persone che hanno maggiore abilità con la mano e il piede sinistro. Adorni infatti ha evitato di citare Diego Maradona, il mancino argentino più famoso al mondo, scatenando una polemica infinita.

La gaffe del governo argentino su Maradona

Nell’intervento per omaggiare i mancini, Adorni ha citato anche parecchi sportivi ma ha dimenticato volutamente il più celebre, dicendo: “Un saluto a Lionel Messi, Ángel Di María, Emmanuel Ginóbili, Sergio Maravilla Martínez e Guillermo Vilas. Un saluto anche ai grandi musicisti argentini come Gustavo Cerati, Charly García… Grandi mancini che in questi casi hanno contribuito alla grandezza dell’Argentina”. Qualcuno gli ha ricordato di Maradona ma la reazione è stata ancora peggiore: “Chi?” ha chiesto Adorni. “Maradona”, gli hanno risposto. “Oh sì, era mancino. Bene, per me è tutto, signori”, ha concluso.

Le reazioni furiose degli sportivi

Non poteva passare inosservata una cosa del genere e in breve il web è stato preso d’assalto da tifosi, ex giocatori e atleti. Tra i primi a ribellarsi l’ex compagno di Maradona con la nazionale Héctor Enrique. In un video caricato sui social network, El Negro ha salutato i suoi seguaci e, subito, ha preso di mira il funzionario del governo di Javier Milei: “Ciao, come state? Bene, ho un video di questo Adorni, che è il campione del mondo degli idioti e si crede sia vivo. Non hai nominato il più grande di tutti, Diego. Allora, Adorni, ci sono gli idioti, proprio gli idioti, e tu lo sei“.

Anche Fernando Signorini, storico preparatore fisico di Maradona, sul suo account Intagram e X, è andato giù duro: “Adorni, sarai dimenticato nel tragitto dalla veglia funebre al cimitero“. Categorico l’ex Lazio e Inter Juan Sebastián Verón: “Si può essere d’accordo o meno con tutto ciò che è accaduto fuori dal campo di gioco. Ma non si può ignorare la persona che ha reso felice un Paese. Rispetto”.

La replica delle figlie di Maradona

Dalma e Giannina, le figlie del Pibe, sono state severissime. Giannina ha scritto sul suo account: “Stai attento, idiota, Diego sta guardando“. Dalma, in diretta streaming, ha aggiunto: “Senti, ti dico una cosa: che ti piaccia o no, conoscono l’Argentina grazie a quella persona che fai finta di non conoscere. Che ti piaccia o no ha rappresentato l’Argentina ed è stato campione del mondo, non puoi negarlo. Puoi fare lo stupido, ma non so cosa intendi. Chiedi a Messi, Ginobili, Di María, cosa pensano del mancino che hai dimenticato”.