Argentina nella bufera per coro razzista anti-Francia: le scuse tardive e la reazione di Fofana

Un video diffuso in rete dopo il successo in Coppa America rischia di avere gravi conseguenze per i contenuti discriminatori, Fernandez nel mirino

Voleva essere un coro goliardico dopo la gioia per la conquista della coppa America ma quello che si sente in un video diffuso in rete dal giocatore dell’Argentina Enzo Fernandez rischia di causare parecchi guai al giocatore e ai suoi compagni per i contenuti a sfondo volgare e razzista che stanno indignando la Francia e tutto il mondo del calcio.

La diretta Instagram di Fernandez

Non c’è pace per la coppa America anche a torneo finito. Dopo le polemiche per gli sfoghi di Bielsa, le accuse all’organizzazione, la maxirissa che vide coinvolti i giocatori dell’Uruguay e i terribili incidenti prima, durante e dopo la finale tra Argentina e Colombia, scoppia un nuovo caso. Ecco cosa è accaduto: dopo aver cantato il coro simbolo di questa Coppa America vinta, la nazionale argentina ne ha intonato un altro contro la squadra sconfitta nella finale di Qatar 2022 e in particolare Mbappé, una canzoncina che già all’epoca cantavano i tifosi sudamericani sugli spalti. A mostrarlo è il centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez, che ha interrotto la diretta Instagram poco prima della seconda parte del coro, dal contenuto razzista e omofobo.

Il coro razzista incriminato

Nel video, registrato al microfono al rientro della squadra campione in albergo a Miami, un compagno avverte Enzo di interrompere la diretta, ma prima che le immagini si fermino si sentono chiaramente le parole. Questo il coro incriminato: “Giocano per la Francia ma vengono dall’Angola, corrono bene, gli piace sc… con i trans. La madre è nigeriana, il padre camerunese, ma sul passaporto c’è scritto: francese”.

La reazione dei giocatori del Chelsea

Il filmato ha fatto presto il giro del mondo, indignando tutti ma soprattutto i giocatori del Chelsea, la squadra di Fernandez. Proprio con i Blues infatti militano proprio sei calciatori transalpini Axel Disasi, Benoit Badiashile, Wesley Fofana, Malo Gusto, Lesley Ugochukwu e Christopher Nkunku decisamente irritati da quanto circolato in rete e dal comportamento del loro compagno di squadra. Risultato? Gusto, Alex Disasi e Wesley Fofana hanno subito smesso di seguire il centrocampista sui social, che ora rischia una pesante squalifica.

Questo il comunicato stampa della Federcalcio francese: “Il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, condanna con la massima fermezza gli inaccettabili commenti razzisti e discriminatori che sono stati fatti contro i giocatori della squadra francese nel contesto di un coro cantato da giocatori e tifosi della squadra argentina dopo la sua vittoria in Copa America e trasmesso in un video sui social network. Di fronte alla gravità di queste osservazioni scioccanti, contrarie ai valori dello sport e dei diritti umani, il presidente della FFF ha deciso di affrontare direttamente il suo omologo argentino e la FIFA e di presentare una denuncia legale per insulti razzisti e discriminatori”.

Le scuse di Fernandez in inglese

Fernandez, quando ha capito di averla fatta grossa, si è scusato con un post in inglese, sul suo account Instagram, per lo scandalo generato dal video trasmesso in diretta, scrivendo: “Voglio scusarmi sinceramente per un video pubblicato sul mio canale Instagram durante i festeggiamenti della Nazionale. La canzone include un linguaggio altamente offensivo e non ci sono assolutamente scuse per queste parole. Sono contro la discriminazione in tutte le sue forme e mi scuso per essermi lasciato trasportare dall’euforia dei festeggiamenti della Copa América. Quel video, quel momento, quelle parole, non rispecchiano le mie convinzioni né il mio carattere. Sono molto dispiaciuto”.