Argentina, Pablo Prigioni è il nuovo commissario tecnico

01-09-2022 15:05

È un nome e un volto molto noto quello del nuovo c.t. della Seleccion di basket, rappresentativa che da oggi fino a febbraio sarà guidata in panchina niente meno che da Pablo Prigioni.

L’attuale assistente dei Twolves in NBA, protagonista per oltre vent’anni sui campi più prestigiosi d’Eurolega e NBA, ha raccolto con entusiasmo il testimone di Nestor Garcia alla guida dell’Argentina e cercherà fin dai primi impegni d’AmeriCup in Brasile di ottenere risultati di spessore.

“Il mio trasporto per la nazionale è molto forte, così come la mia dedizione per questo gruppo. La maglia dell’Argentina è la cosa più importante. Siamo concentrati, staff e giocatori, per dare il massimo nel torneo che ci attende” ha affermato dopo la firma Prigioni.

“Pablo è un esempio di costante miglioramento ed evoluzione. La sua carriera di giocatore è stata in ascesa e per molto tempo ha preso parte alle principali competizioni mondiali. Non ho dubbi che la sua carriera di allenatore della nazionale sarà la continuità del suo costante sviluppo professionale” ha dichiarato invece il presidente del CAB Fabián Borro.