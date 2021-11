Argentina, Scaloni: "Abbiamo tutto il diritto di convocare Messi"

11-11-2021 23:57

“Leo sta bene, si è allenato mentre in precedenza aveva lavorato in modo progressivo, ovvero facendo differenziato nei primi giorni. Ma adesso è a disposizione e se confermerà di esserlo anche nella rifinitura già sapere cosa penso sulla sua presenza”. Così il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha annunciato la presenza di Lionel Messi nella sfida delle qualificazioni mondiali contro l’Uruguay e ha anche risposto a Leonardo e al PSG, che non avevano gradito la convocazione della Pulce in nazionale: “Abbiamo buoni rapporti con con Leonardo e poco fa ci ha parlato Walter Samuel (che fa parte dello staff tecnico dell’Argentina ndr). Io capisco la loro posizione, per quello che succedendo con queste date e per ciò che è stata la Coppa America. Per i club si tratta di molti viaggi a cui vengono sottoposti i giocatori chiamati in nazionale di questo si dovrà discutere con la Fifa. Ogni volta la stagione comincia, e quasi subito i giocatori se ne vanno e quando poi entra in forma se ne va di nuovo: è un problema di calendari. Quindi capisco il PSG, ma non si può mettere in dubbio il nostro diritto di convocare Messi, e di farlo giocare se è disponibile”.

