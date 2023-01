Argentina, Scaloni: “Vicino al rinnovo con l’Albiceleste, ma magari un giorno…”

17-01-2023 19:44

Si gode il momento il ct dell’Argentina Scaloni e fa bene perché diventare campione del mondo non è una cosa che capita tutti i giorni.

Ai microfoni di “El Partidazo de Cope” parla del suo futuro a breve termine e a lungo termine: “Sto viaggiando in direzione Buenos Aires proprio per incontrare il Presidente, ci metteremo a tavolino e proveremo a raggiungere l’accordo che entrambe vogliamo, con lui ho un buon rapporto e lo ringrazio per l’opportunità, poi annunceremo ciò che ci sarà da annunciare”.

Ma non è tutto: “Se un giorno mi piacerebbe allenare un’altra nazionale? Perché no. Quale? La Spagna. La considero la mia seconda casa ed hanno ragione a volere un allenatore spagnolo, De La Fuente mi ha insegnato molto. Se proprio dovessi rubargli un giocatore direi Pedri, ma non so se giocherebbe titolare”.