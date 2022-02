Arianna Fontana: "Mai così veloce"

04-02-2022 20:15

Arianna Fontana, otto medaglie olimpiche in carriera, è carica in vista delle gare di sabato alle Olimpiadi Invernali: “Non sono mai stata così veloce ed esplosiva. Mi sento davvero bene e non vedo l’ora di entrare in pista”.

Sul pericolo positività: “Abbiamo già avuto diversi casi di Covid nel villaggio: è un po’ stressante. Pensando alle edizioni passate, soprattutto a PyeongChang, è completamente diverso. Noi atleti stiamo cercando in qualche modo di non pensarci più di tanto anche se, oltre allo stress della competizione c’è anche questo”.

OMNISPORT