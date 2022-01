Arkea-Samsic, Quintana verso un programma “franco-spagnolo”

12-01-2022 16:40

Come gli altri grandi nomi del panorama mondiale, anche Nairo Quintana sta definendo il programma per il 2022.

A tal proposito, ciò che emerge dai primi meeting effettuati con la squadra è che il colombiano (in attesa di sciogliere i dubbi sulle grandi corse a tappe) nella parte iniziale della stagione sarà impegnato solo in Francia e in Spagna, nazioni dove prenderà parte a Tour de la Provence, Tour des Alpes-Maritimes e du Var, Faun Ardèche, Parigi-Nizza e Volta Catalunya.

“Nairo comincerà la sua stagione con un programma “classico” che funzionò alla perfezione per lui due anni fa quando si unì alla squadra […] I momenti più importanti della stagione saranno la Parigi-Nizza e il Catalogna, un programma che era stato previsto due anni fa e che non fu realizzato a causa della pandemia” hanno fatto sapere i vertici dell’Arkea Samsic.

Al contrario di quanto avverrà per Quintana, ci sarà molta Italia nei programmi degli altri due leader della squadra transalpina, Nacer Bouhanni e Warren Barguil.

Il primo, dopo Saudi Tour, Clàsica de Almería e Clasic de la Drôme, prenderà parte a Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico, corsa questa a cui invece il bretone arriverà dopo aver disputato Challenge Mallorca, Vuelta Murcia, Volta Algarve, Faun Ardèche, Clasic de la Drôme e Strade Bianche.

