Arrestata per aggressione Aminata Diallo, calciatrice del PSG

Dalla Francia arriva una storia che ha dell’incredibile. La calciatrice del Paris Saint-Germain , Aminata Diallo , è stata arrestata dalle forze dell’ordine transalpine.

Stando a quanto riporta il quotidiano L’Equipe , l’accusa mossa nei confronti della calciatrice è di aver commissionato a due uomini un’aggressione nei confronti della compagna di squadra Kheira Hamraoui .

Giovedì scorso al rientro da una cena organizzata con le compagne di squadra e lo staff tecnico, Hamraoui è stata avvicinata da due uomini incappucciati ed è stata colpita alle gambe con una spranga di ferro.

Secondo la polizia parigina sarebbe proprio Aminata Diallo il mandante di questa aggressione, motivata probabilmente da dissapori avuti con la compagna di squadra.

Il club ha confermato il suo arresto con una nota comparsa sul sito ufficiale della società.

” Il Paris Saint-Germain può confermare che Aminata Diallo è sotto custodia di polizia presso il servizio regionale di Versailles in seguito all’attacco a una delle giocatrici del club avvenuto giovedì scorso. Il Psg condanna in modo assoluto la violenza. Da giovedì sono state prese tutte le misure per garantire la salute, il benessere e la sicurezza dell’intera squadra femminile “.