Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 25 novembre, Jasmine Paolini 4° in fuga con Zheng a 4 punti. Stabile Kalinskaya

Ancora in vetta la nuova numero 1 della classifica WTA nella classifica aggiornata al 25 novembre. Jasmine Paolini in vacanza è 4° con la cinese Zheng a soli 4 punti

Con la vittoria meravigliosa dell’Italia alla Billie Jean King Cup 2024, questa classifica WTA aggiornata a lunedì 25 novembre 2024 è ancora più godibile per via della posizione difesa e meritata da Jasmine Paolini. Sia chiaro, non vi è alcun scossone al vertice del ranking, che vede in cima la tigre bielorussa Aryna Sabalenka, al 1° posto ormai da lunedì 21 ottobre. Il podio è quello: Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff.

Ma l’Azzurra è confermatissima al 4° posto davanti alla cinese Zheng, che le sta a un soffio ma quanto basta per distendersi nella meritata vacanza a conclusione della stagione tennistica. In attesa di un 2025 sfavillante.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nuova classifica WTA 11 novembre 2024: Sabalenka 1°

La classifica aggiornata a lunedì 25 novembre non è altro che la ripetizione della settimana precedente, come prevedibile. Prima Sabalenka, dietro di lei Swiatek con la neo vincitrice delle Finals a occupare il 3° posto, Gauff.

Subito dopo la statunitense, figura la prima italiana del ranking, Jasmine Paolini, al suo best ranking da quando è pro, e adesso concentrata sulla sua pausa che l’ha mandata dritta alle Maldive dopo i successi raccolti a Malaga nella Billie Jean King Cup 2024.

Sono appena 4 i punti che la dividono dalla cinese: Qinwen Zheng è davvero a un soffio dalla tennista toscana, ma per ora vale la pena godersi una vacanza e poi concentrarsi sul primo atto significativo della stagione alle porte.

Fonte: Getty Images

Sabalenka e Kalinskaya

Primato della tigre bielorussa

Partiamo dalla vetta della nuova classifica WTA che vede in testa la bielorussa Sabalenka dopo il sorpasso attuato ai danni della polacca Swiatek, alcune settimane fa ormai.

La tigre bielorussa ha mancato l’appuntamento con le Finals, ma non con la vetta del ranking che rimane di sua proprietà. Peccato per l’avversaria polacca che sta dimostrando di non gradire questa 2° posizione alle spalle di Aryna. Parliamo dei punti accumulati: Sabalenka è a 9416 contro i 8370 di Iga, visto e considerato il momento del tennis femminile.

Top ten confermata

Come anticipato sopra, il ranking WTA stavolta non riserva novità in senso stretto e per ovvi motivi: lo stop delle top non imprimono scossoni all’assetto attuale del ranking. Eccovi la classifica e relativo punteggio delle tenniste che occupano le prime dieci posizioni con l’azzurra Paolini confermata in 4° posizione, suo best ranking anche nella settimana del 25 novembre:

Aryna Sabalenka 9416 Iga Swiatek 8370 Coco Gauff 6530 Jasmine Paolini 5344 Qinwen Zheng 5340 Elena Rybakina 5171 Jessica Pegula 4705 Emma Navarro 3589 Daria Kasatkina 3368 Barbora Krejcikova 3214

Fonte: IPA

Anna Kalinskaya

Stabile Anna Kalinskaya

Dedichiamo un breve capitolo anche a Anna Kalinskaya, divenuta nota per la sua relazione con il fresco vincitore delle ATP Finals 2024 Jannik Sinner e con il quale starebbe vivendo una innegabile pausa di riflessione. La tennista russa occupa ancora la 14esima posizione dopo l’exploit recente che l’ha condotta al suo best ranking.

La vacanza di Paolini

Tornando a Jasmine, la campionessa toscana si sta godendo il meritato stop alle Maldive per recuperare le energie mentali e fisiche della stagione 2024 che le ha regalato soddisfazioni enormi tra Olimpiadi di Parigi, Billie Jean King Cup e best ranking tornando ai risultati centrati da Paolini in questa stagione con il grande supporto del suo coach, Renzo Furlan, uno dei migliori del circuito che – forse – meriterebbe più visibilità considerati i risultati centrati dalla tennista azzurra.

Il prossimo appuntamento di peso e importanza è e rimarrà il Grande Slam in programma a gennaio. L’Australian Open sarà il primo appuntamento in nagenda che segna la svolta della stagione 2025.