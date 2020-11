Asamoah senza squadra: spunta l'ipotesi Porto

Non è stato confermato dall’Inter nonostante la presenza di Antonio Conte, già suo allenatore ai tempi della Juventus. Così Kwadwo Asamoah è al momento senza squadra, ma la sua avventura nel grande calcio europeo potrebbe presto ripartire.

A dargli una possibilità potrebbe essere il Porto, che secondo il quotidiano lusitano ‘Record’ sarebbe sul punto di offrire un contratto al laterale ghanese. Per lui sarebbe la prima esperienza fuori dall’Italia sin dall’ormai lontano 2008, anno in cui l’Udinese lo fece debuttare in Serie A.

Al Porto, Asamoah sarebbe una possibile alternativa a Zaidu e avrebbe anche la possibilità di tornare a giocare in Champions League. Ripartendo quindi dopo la deludente esperienza nerazzurra.

OMNISPORT | 15-11-2020 21:49