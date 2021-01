Ascoli, Andrea Sottil annuncia altri arrivi

Vittoria di platino per l’Ascoli, che abbandona l’ultimo posto grazie al successo in pieno recupero sul Brescia.

Nel dopo-partita il tecnico dei bianconeri Andrea Sottil ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Nel primo tempo ci siamo fatti prendere dal nervosismo e non abbiamo creato molto, ma nella ripresa si è giocato praticamente a una porta sola, i ragazzi sono stati bravi a non mollare e anche chi è entrato si è fatto trovare pronto. L’espulsione ? Non l’ho capita, non ho detto nulla al quarto uomo se non chiedere educatamente spiegazioni su un fallo”.

Ottima la prova di Federico Dionisi, ma Sottil ha annunciato che arriveranno altri rinforzi: “Lo definisco un regista offensivo che ha grande capacità di segnare. Non avevo dubbi sulla sua disponibilità anche se da molto non giocava una partita intera. Sicuramente è un giocatore di qualita che diventa un riferimento per i compagni. Il direttore ha idee chiare. Credo che qualche profilo che abbiamo individuato arriverà. Finalmente fra poco terminerà il calciomercato quindi avremo il quadro finale della rosa e senza distrazioni tutti lotteranno per il nostro scopo”.



OMNISPORT | 30-01-2021 18:56