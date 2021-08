Ascoli, Barone: "Pensiamo a salvarci, poi vedremo"

Il figlio del Dg della Fiorentina Joe Barone,ha firmato nei giorni scorsi un contratto con l’Ascoli.

“Sono arrivato la settimana scorsa e, dopo essermi sottoposto a tutti i test, mi sono messo a disposizione, sto svolgendo allenamenti individuali per essere al pari degli altri. Questa estate mi sono tenuto in allenamento, ma chiaramente devo recuperare il ritmo partita. Ieri ero al Del Duca ed è stato emozionante: vedere uno stadio che da vuoto si riempie con 4000 persone è stato bello. Ascoli è una piazza importante, per tanti anni ha militato in Serie A e, soprattutto, ha un sogno importante… Ho visto una squadra con tanta “fame”, che ha corso per 90’. Non è mai semplice affrontare un avversario che si chiude dietro come ha fatto il Cosenza”.

Ecco gli obiettivi per questa stagione: “Sono a disposizione del mister e della squadra, l’obiettivo personale è sicuramente quello di continuare a crescere come calciatore e come persona, cerco di imparare quante più cose possibili dai compagni con più esperienza di me. L’obiettivo di squadra è quello di centrare la salvezza prima possibile e poi vedremo… la B è difficile e strana e non mi sbilancio oltre”.

OMNISPORT | 23-08-2021 14:59