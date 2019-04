Asprilla jr come il padre: emoziona con un gol strepitoso

Si chiama Dairon Asprilla e di mestiere fa il calciatore, come suo padre. Per chi ha goduto del suo estro, non sarà un’opera mnemonica difficile associare questo ragazzo a Faustino, l’indimenticabile eroe di un Parma irripetibile.

Oggi Dairon gioca nel Portland Timbers, campionato americano, e veste una maglia che gli ha permesso di realizzare un sogno e una rete che ricorda tutto suo padre. Come vedrete dal video, il figlio di Asprilla realizza un gol con un bicicletta acrobatica che ha sbaragliato difesa e portiere. E suscitato una vibrante gioia in chi ha visto e vissuto le prodezze dentro e fuori dal campo di suo padre Faustino, amatissimo dal pubblico.

Un autentico bomber, che ha segnato u momento di ingovernabile felicità calcistica anche con la sua allegria. Quella stessa che si avverte nell’esultanza di Dairon.

VIRGILIO SPORT | 03-04-2019 11:23