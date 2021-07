Assalto a un uomo fondamentale del Milan, i rossoneri lo blindano

Nei due anni in cui ha vestito la maglia rossonera, Theo Hernandez si è rivelato una pedina fondamentale del Milan per far fare il salto di qualità alla squadra. Il 23enne difensore francese è arrivato a Milano nell’estate del 2019 proveniente dalla Real Sociedad, dopo aver giocato per un anno anche nel Real Madrid, e in due campionati di Serie A ha totalizzato 66 partite e 13 gol, oltretutto con 11 assist, più 15 partite e 2 gol tra Coppa Italia ed Europa League.

Sul talento di Theo Paolo Maldini è uno di quelli che non l’ha mai messo in discussione, nemmeno quando, ai tempi della sua militanza con le merengues, c’erano dubbi sulla sua vita extracalcistica, fugati da quando è approdato al Milan. Ora Hernandez si appresta ad affrontare la sua terza stagione in Italia e vuole alzare ulteriormente il livello delle proprie prestazioni.

Ma c’è un problema: i media francesi parlano di un possibile assalto del PSG al Milan per Theo. Il direttore sportivo dei parigini, l’ex calciatore e allenatore rossonero Leonardo, aveva già provato a sondare più di un mese fa la disponibilità del difensore tramite il suo agente, ma la cosa era finita lì, ora pare che ci sia un nuovo tentativo. Hernandez però nella Milano rossonera si sente a casa e vuole proseguire la sua esperienza agli ordini del tecnico Stefano Pioli, che ha avuto il merito di valorizzarlo.

Pertanto la dirigenza milanista ha fissato per fine agosto un incontro con l’entourage di Theo e l’idea è quella di adeguare l’attuale stipendio di un milione e mezzo di euro equiparandolo a quello degli altri top player della squadra. La volontà del Milan è chiaramente quella di blindare Hernandez e respingere tutti gli assalti da parte degli altri top club, a cominciare da quello del PSG.

