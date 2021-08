Astana, il ritorno di Nibali è a un passo

Manca davvero poco alla tanto attesa fumata bianca per il cambio di maglia di Vincenzo Nibali .

Il messinese, confermando le indiscrezioni delle settimane scorse, è infatti vicinissimo a firmare con l’ Astana-Premier Tech , squadra con la quale lo “Squalo” ha realizzato in passato alcune delle sue imprese più belle.

Con la compagine kazaka, infatti, Nibali ha vinto i Giri d’Italia 2013 e 2016 e, soprattutto, il Tour de France 2014 riportando un italiano sul gradino più alto del podio della Grande Boucle 16 anni dopo Marco Pantani .

Decisivo per condurre la trattativa in dirittura d’arrivo l’intervento di Alexandre Vinokourov , da poco reintegrato nei ranghi dei celestini come direttore sportivo per la stagione 2022, ruolo questo che l’anno prossimo potrebbe non solo consentirgli di guidare in ammiraglia il siciliano ma anche un altro talento tricolore come Gianni Moscon .

Anche il trentino infatti è stato accostato nelle ultime ore all’Astana ma la sua (eventuale) firma dovrebbe comunque arrivare dopo quella di Nibali la cui trattativa, come confermato dal manager Johnny Carera , è ormai in chiusura.

“ Siamo all’ultimo chilometro . La firma però ancora non c’è, tutto lascia pensare che si vada in questa direzione” ha detto alla Rosea l’agente dello “Squalo”, pronto a dare gli ultimi morsi della carriera con la maglia che l’ha consegnato alla leggenda.

OMNISPORT | 17-08-2021 12:44