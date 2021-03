Aston Martin, Lance Stroll esalta il lavoro del padre Lawrence

Ritorno in grande stile quello dell’Aston Martin tra i costruttori del Mondiale di Formula 1. Dopo aver rilevato una Force India in crisi nera, Lawrence Stroll ha saputo valorizzarla sia dal punto di vista tecnico che finanziario, arrivando alla partnership con Aston Martin che gioverà sicuramente ad entrambi.

A parlare di ciò è il figlio di Lawrence, Lance, pilota di Formula 1 messo sulla monoposto del padre come compagno di squadra del 4 volte Campione del Mondo Sebastian Vettel dopo 2 anni di Racing Point. Lance esalta le capacitò imprenditoriale e visionarie del padre, elogiando il lavoro del magnate canadese:

“Non so come le persone lo percepiscano, ma tutto quello che posso dire in base alle mie sensazioni degli ultimi due anni è che incredibile quello che ha fatto. Da come ha messo insieme questo progetto con Aston Martin a come ha trasformato questa squadra grazie a una visione incredibile messa in atto fin dal primo giorno in cui ha acquisito il team. I progressi si sono visti già a cavallo tra il 2019 e il 2020, facendo un salto prestazionale davvero importante. Faccio un esempio: in Ungheria 2019 io e Checo (Perez, ndr) ci siamo qualificati 17° e 18°, mentre nel 2020 eravamo in terza fila migliorando il tempo sul giro di oltre tre secondi. Valutando il tutto in prospettiva, credo che molto dipende dal lavoro che ha fatto mio padre […] Mio padre ha fornito gli strumenti giusti per esaltare il talento dei tecnici in fabbrica e a tutti coloro che lavorano all’interno del team, che hanno potuto esprimersi al meglio andando oltre i loro limiti. Ora possiamo davvero guardare con fiducia in avanti, sperando di vivere tanti momenti emozionanti. Quindi, giù il cappello davanti a quanto fatto da Lawrence“.

OMNISPORT | 07-03-2021 11:13