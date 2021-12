Atalanta orfana dell'infortunato Gosens: "Dovrò stare fermo di nuovo"

02-12-2021 11:06

Era iniziata tutto sommato positivamente la stagione di Robin Gosens , autore di due importanti reti contro Villarreal e Sassuolo che avevano certificato il suo ruolo di leader nell’undici di Gasperini: la lesione al bicipite femorale rimediata al ‘Gewiss Stadium’ con lo Young Boys il 29 settembre ha però fatto saltare il banco.

Da allora il tedesco è ai box, in attesa di un rientro che sembrava cosa fatta: nei giorni scorsi era addirittura tornato ad allenarsi in gruppo, prima che un nuovo problema fisico lo costringesse ad alzare bandiera bianca per la seconda volta in pochi mesi.

La conferma dello stop è arrivata direttamente dallo stesso Gosens con un post pubblicato su Instagram nella serata di mercoledì, in cui ha annunciato lo slittamento del regolare ritorno in campo. “Volevo rientrare in campo per aiutare la squadra, purtroppo però ho avuto un problema nell’allenamento che mi costringerà a stare fermo dì nuovo. Ho lavorato duro per rientrare al più presto però questo purtroppo succede. Mi spiace molto per la squadra e i tifosi! Darò tutto me stesso per rientrare al più presto e fare quello che amo dì più”.

Il 2021 di Gosens può dunque considerarsi finito: mirino puntato sul nuovo anno e sul match casalingo col Torino dell’Epifania, anche se il rischio di un rientro ulteriormente posticipato è reale.

Notizia pessima per Gasperini che quindi non lo avrà a disposizione mercoledì prossimo in occasione di Atalanta-Villarreal, gara da vincere a tutti i costi per strappare la qualificazione agli ottavi di Champions League.

