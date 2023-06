Atalanta: c'è l'accordo per Kolasinac

L'esterno mancino del Marsiglia, 30 anni, arriva a parametro zero. Tra martedì e mercoledì le visite mediche e la firma

30-06-2023 15:43

L‘Atalanta rinforza la sua batteria di esterni. E’ stato infatti raggiunto l’accordo verbale con Sead Kolasinac, 30 anni, mancino del Marsiglia di nazionalità bosniaca. Nell’ultimo anno e mezzo ha giocato nell’Olympique Marsiglia; prima, aveva avuto esperienze in Bundesliga con lo Schalke 04 e in Premier League, con un triennio e mezzo all’Arsenal. Al giocatore è stato proposto un contratto di due stagioni, con opzione per un terzo anno. Tra martedì e mercoledì Kolasinac è atteso in Italia, a Bergamo, per le visite mediche di rito e poi la firma sul contratto.