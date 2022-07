Atalanta: Carnesecchi potrebbe partire in prestito

14-07-2022 15:22

Archiviato un campionato vissuto da protagonista a Cremona dove ha contribuito alla promozione in Serie A della Cremonese, Marco Carnesecchi è tornato all’Atalanta, squadra che ne detiene il cartellino, ma non ha ancora trovato una porta da difendere per il prossimo anno.

A Bergamo il giovane portiere è chiuso da Musso e ovviamente fare il secondo non è un’opzione percorribile per un portiere che vuole e deve fare esperienza. Nelle scorse settimane, la LAzio ha più volte manifestato interesse, ma complice l’operazione alla spalla e soprattutto i tempi di recupero, non hanno fatto decollare la trattativa.

I capitolini infatti sono andati su Maximiano, ma ora l’Atalanta dovrà trovargli una nuova sistemazione, magari anche in prestito.

