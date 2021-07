L’Atalanta concentrerà i suoi sforzi su Merih Demiral in caso di partenza di Cristian Romero in direzione Tottenham.

Gli Spurs sono ormai ad un passo dall’ex centrale della Juventus, che si trasferirà a Londra sulla base di 40-45 milioni di euro più 10 di bonus. Al suo posto, riporta Tuttomercatoweb, la Dea busserà alla porta dei bianconeri per arrivare a Demiral: il centrale turco è in uscita da Torino, e resterebbe volentieri in Italia.

OMNISPORT | 23-07-2021 13:04