Atalanta: dopo Ilic spunta l'idea Nuno Tavares

11-06-2022 11:58

L’Eco di Bergamo di oggi dedica spazio alle trattative di mercato dell’Atalanta nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: “In rialzo la pista Ilic. E spunta Nuno Tavares“. Il 21enne centrocampista serbo del Verona è la prima alternativa a Ederson, che è l’altro obiettivo della Dea. In difesa invece si tratta per il 22enne portoghese terzino sinistro dell’Arsenal. Insomma, un’Atalanta che punta sulla linea verde per continuare a stupire il mondo con il suo gioco spumeggiante ma, possibilmente, anche per cominciare a vincere qualcosa…

