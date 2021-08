Atalanta: Duvan Zapata resta fuori un mese

L’Atalanta dovrà cominciare il campionato senza Duvan Zapata. L’attaccante colombiano ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro che lo costringerà a restare fuori un mese circa, saltando così le prime due giornate di campionato.

Zapata non parteciperà alle partite della Colombia, in programma ad inizio settembre: l’obiettivo è tornare in campo il 12 settembre, alla ripresa del campionato, in occasione del match contro la Fiorentina.

OMNISPORT | 19-08-2021 09:18