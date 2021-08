Atalanta: è tornato Romero, con il Tottenham è braccio di ferro

Le voci di calciomercato che lo riguardano continuano ad infuriare, ma l’Atalanta è tutt’altro che intenzionata a privarsi di Cristian Romero. E proprio nel corso di questa domenica, il forte difensore è stato riabbracciato dai nerazzurri dopo l’impresa in Copa America.

La società orobica ha infatti pubblicato sui suoi canali social le immagini proprio di Romero e del neoacquisto Musso, al primo giorno di ritiro con il resto della squadra. Un modo di provare a trasmettere tranquillità, mentre lo spettro della sua cessione continua ad aleggiare su Bergamo.

L’Atalanta, secondo ‘Sportitalia’, si è recentemente vista giungere in società un’offerta da 50 milioni di euro più 5 bonus. Cifre che non sono ritenute sufficienti dal club, che pretende almeno 60 milioni. La distanza con il Tottenham non è quindi insuperabile, ma i nerazzurri parlano chiaro: al momento Romero è in squadra, e tutt’altro che vicino a partire.

OMNISPORT | 01-08-2021 20:27