Atalanta, Gasperini: "Abbiamo sbandato nella ripresa"

Il tecnico degli orobici: "Squadre dietro sono cresciute molto e quelle avanti si sono un po' abbassate".

08-04-2023 19:49

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato amaro la sconfitta contro il Bologna: “Nel primo tempo abbiamo avuto l’occasione di sbloccare la partita e metterla sui binari giusti, ma non l’abbiamo fatto e poi nella ripresa abbiamo pagato. Nella prima parte di gare nonostante tutto abbiamo fatto una buona partita, mentre nella ripresa abbiamo sbandato e nonostante l’aver messo tanti giocatori offensivi in campo non siamo riusciti a radrizzarla”.

“Si perdono punti perché le squadre dietro sono cresciute molto e quelle avanti si sono un po’ abbassate, le gare sono più equilibrate e ogni gara può prendere pieghe diverse”.