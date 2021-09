Atalanta, Gasperini fa luce sull’impiego di Ilicic: “Ha qualche chilo di troppo”

Vedendo come e quanto Josip Ilicic è stato finora impiegato da Gian Piero Gasperini molti hanno iniziato a scervellarsi per capire quale fosse la logica dietro alle scelte dell’allenatore di Grugliasco.

Alla fine, è stato proprio quest’ultimo a risolvere il dilemma relativo al 1988 rivelando ufficialmente alla stampa il motivo dell’ondivago minutaggio dello sloveno.

“Ha qualche chilo da togliere, questo gli impedisce di avere grande continuità” ha ammesso il tecnico degli orobici.

“Sta lavorando bene, ma dobbiamo recuperarlo sotto l’aspetto atletico e fisico” ha continuato Gasperini che, dopo i 57 minuti all’esordio contro il Torino, ha poi tenuto in campo l’ex Palermo per 87’ contro il Bologna e soli 8’ contro la Fiorentina.

“Vedo comunque un giocatore molto positivo e con voglia di tornare a essere protagonista. Non è ancora pronto per giocare 90 minuti, ma lo sarà andando avanti nella stagione. È ancora capace di fare cose importanti per noi, e sta mostrando grande disponibilità” è stata la chiosa confortante di “Gasp” il quale spera presto di avere al massimo della forma uno dei propri giocatori chiave.

