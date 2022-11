08-11-2022 14:19

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Dea contro il Lecce, in programma al Via del Mare e valida per la 14° giornata della Serie A 2022/2023.

L’Atalanta ha vinto le ultime due trasferte contro il Lecce in Serie A, tanti successi quanti in tutte le precedenti 10 sfide esterne con i salentini (3N, 5P).

Queste le parole di Gasperini:

“Saremo in 24, è stato aggiunto pure Vorlicky, è un giovane che ci piace. Non ci saranno solo Muriel e Zappacosta, mancano due giornate a questa lunga sosta. Ho visto miglioramenti e crescita in molti ragazzi, qualche cambiamento ci sarà ceramente per vederli tutti. È il momento di far vedere la nostra crescita. Sfida col Lecce? Complicata, perché il Lecce è una formazione dinamica, ha creato problemi a squadre di livello. Ha fatto pari a Udine, ha perso di poco contro la Juventus, è una neo-promossa che sta facendo bene, sarà una partita complicata. Alcune squadre hanno avuto difficoltà, ma stanno tornando in alto, il campionato può diventare ancor più equilibrato. Tante squadre possono risalire. L’ultima col Lecce? Fu una delle partite giocate, era un brutto periodo, entravamo in una fase in cui tutto è stato difficilissimo. Ripartiamo da lì, c’è di nuovo la gente negli stadi, siamo usciti da una cosa che non immaginavamo”.