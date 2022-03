Atalanta, Gasperini: "Muriel? Mai avuto dubbi sul suo valore"

10-03-2022 23:18

Dopo la vittoria per 3-2 all’andata degli ottavi di Europa League contro il Bayer Leverkusen, il tecnico dell’Atalanta Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Bellissima partita, aver fatto questo tipo di partita è un grande merito e una grande soddisfazione. Dobbiamo essere felici perché prima della partita avremmo firmato per andare in Germania con due risultati su tre. Non ho mai avuto problemi, abbiamo fatto qualche partita sottotono come succede a tutti però l’Atalanta ha fatto sempre le sue prestazioni e le sue partite quasi sempre con questa mentalità. Non sempre per colpa sua non ha raccolto quanto meritava”.

“Qualificazione in discesa? No, sarà una qualificazione durissima – continua Gasperini -. La nostra prestazione ci fa sperare molto bene, abbiamo costruito tante occasioni ma sarà una qualificazione difficile e apertissimo. Muriel? Purtroppo ha avuto qualche infortunio, ci mette un po’ di più a recuperare la condizione ma non abbiamo mai avuto nessun dubbio sul suo valore”.

