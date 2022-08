Atalanta, Gasperini: "Pari giusto. Malinovskyi ha sempre giocato"

21-08-2022 23:47

L’Atalanta ha bloccato il Milan sull’1-1 nel big match del secondo turno di Serie A disputato al Gewiss Stadium. Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la partita a Dazn: “È stata per me un’ottima gara da parte di entrambe le squadre. Non era facile superarsi, ma abbiamo visto grande agonismo e correttezza. È uscito questo punto che mi sembra giusto”.

Poi Gasperini ha parlato di mercato e della vicenda Malinovskyi, che alla fine ha giocato e segnato: “Ci ricamano sopra un po’ tutti. Lui ha sempre giocato. È anche entrato a Genova e ha giocato le amichevoli. Io da allenatore chiedo degli attaccanti ed è normale – ha aggiunto -. Lui è arrivato da regista, poi per esigenze ci siamo adattati”.