Atalanta, Gasperini: "Siamo stati surclassati, sono responsabile"

Il tecnico della Dea: "Quota Europa? Dipende quale. In ogni caso cercheremo di battagliare, ma quanto ho visto nel secondo tempo non fa parte del nostro Dna".

13-05-2023 18:04

Dopo la sconfitta dell’Atalanta contro la Salernitana, il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, ha ammesso: “Abbiamo fatto un discreto primo tempo, poi nella ripresa siamo stati surclassati in tutto. Nello spirito, nelle motivazioni e di questo mi sento responsabile”.

“Ora, in queste ultime partite, dobbiamo cercare un posticino per l’Europa che è l’unica cosa che conta – continua Gasperini -. Abbiamo meno chance e possiamo anche essere fuori da tutto. Non so se il settimo posto sarà sufficiente. Quota Europa? Dipende quale. In ogni caso cercheremo di battagliare, ma quanto ho visto nel secondo tempo non fa parte del nostro Dna”.