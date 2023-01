Atalanta, Gasperini: "Sulle plusvalenze tirati in mezzo in modo sbagliato"

22-01-2023 23:48

Allo Stadium sul campo si è giocata una bella partita fra Juventus e Atalanta, finita 3-3. Ma dopo il match per Gian Piero Gasperini c’è stato modo di tornare sulla questione plusvalenze ai microfoni di Dazn: “Sono un uomo di calcio, di campo. Sono felice quando un ragazzo arriva all’Atalanta, cresce e va in una grande squadra. Questo è il mio compito. Il resto è nato da situazioni fuori campo”.

“Io della Juventus ho un ricordo di quelli che hanno vinto il Mondiale dell’82, poi Trapattoni, Lippi, Ventrone, Vialli, Del Piero e tutti quelli che hanno permesso di formarmi. Il resto non è mia competenza”, ha aggiunto Gasperini. Il tecnico ha poi fatto una precisazione sulla sua attuale squadra: “A volte l’Atalanta è stata tirata in mezzo in malo modo, bisogna distinguere. È stata tirata in mezzo in modo errato“.