Atalanta, Gasperini: "Thiago Motta sta facendo un grande lavoro a Bologna"

08-01-2023 14:37

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita del Dall’Ara contro il Bologna valida per la 17° giornata di Serie A. Il Gasp inizia la conferenza con un breve ricordo di Gianluca Vialli:

“Ho fatto anche in tempo a giocarci contro da giocatore, quando allenavo le giovanili della Juve era un esempio incredibile. Grande esempio per me e per la mia idea di calcio”.

Dopo aver parlato brevemente della trattativa tra il Marsiglia e Malinovski: “C’è questa trattativa in corso, vedremo se andrà in porto. Lui è stato sostituito da un giocatore come Lookman”, parla anche del Bologna di Thiago Motta: “Tutte le partite sono difficili, ma occorre migliorare sotto il profilo della concretezza. Thiago Motta sta facendo un grande lavoro a Bologna”.