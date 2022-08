Atalanta, Gasperini tuona: "Servono attaccanti"

22-08-2022 16:19

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini non usa mezzi termini l’indomani del match contro il Milan: “Se si parla di portare la Champions ogni anno altrimenti è una stagione fallimentare allora deve venire un altro allenatore più bravo di me. Qualcuno fa fatica a capire, l’Atalanta ha bisogno di attaccanti”.

“Se voi mi chiedete un’Atalanta che lotta per lo Scudetto – ha continuato l’allenatore dei bergamaschi – avete un problema di valutazione. Io non devo mettere le mani avanti, né pensare di avere queste remore. Se siete convinti voi avete ragione, ma per me è una valutazione completamente sbagliata”.

