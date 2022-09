Atalanta, grana Muriel con la Juventus sullo sfondo

19-09-2022 22:12

Come riporta Calciomercato.com, il rapporto tra l’Atalanta, Gian Piero Gasperini e Luis Muriel si è rotto. Se prima il colombiano era una delle principali risorse della Dea, sia da titolare che entrando a gara in corso, arrivando a realizzare 59 gol in 113 partite ufficiali.

Il contratto di Muriel scade nel 2023, e in estate era avanzata l’ipotesi della Juventus, che era alla ricerca di un vice Vlahovic prima dell’arrivo del polacco Milik. Al momento il suo futuro sembra molto lontano da Bergamo, ma i bianconeri potrebbero rimanere sullo sfondo in vista della prossima stagione.