Atalanta-Inter, brutto infortunio per Pavard: il difensore francese fa preoccupare i tifosi

Momenti di grande apprensione per Benjamin Pavard, il difensore dell’Inter è uscito dal terreno di gioco dopo circa mezz’ora nel match del Gewiss Stadium: timori per un problema al ginocchio

Ultimo aggiornamento 04-11-2023 18:57

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Grande preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Benjamin Pavard: il giocatore francese è stato costretto a uscire dal campo nel corso del match tra Atalanta e Inter con Simone Inzaghi che ha subito mandato in campo Darmian al suo posto.

Infortunio Pavard: la dinamica

Benjamin Pavard si ferma dopo circa 30 minuti di gioco: azione offensiva dell’Atalanta sulla fascia destra con Zappacosta che mette a centro area un cross: sul pallone provano a intervenire due giocatori della squadra di casa ma a saltare più in alto è Lookman che colpisce la palla di testa ma nello scontro ad avere la peggio è Pavard. Il difensore francese cade male in campo e si tocca subito il ginocchio sinistro.

Pavard urla di dolore e sono sia avversari che compagni di squadra ad accorgersi che si potrebbe trattare di un brutto infortunio. Simone Inzaghi è subito costretto al cambio con Darmian che entra al suo posto.

Pavard: l’esultanza con i compagni di squadra

L’infortunio spaventa i tifosi nerazzurri ma dopo le prime urla di dolore il giocatore francese è comunque riuscito ad uscire dal campo con le sue gambe. A distanza di 10 minuti circa arriva anche il gol del vantaggio della formazione nerazzurra che passa grazie al rigore trasformato da Calhanoglu. E non passa inosservata la voglia di esultare dello stesso Pavard che dalla panchina raggiunge i compagni di squadra per festeggiare con loro.

Pavard si ferma: la preoccupazione dei tifosi

L’infortunio di Pavard con le immagini che non promettono nulla di buono colpisce immediatamente i tifosi dell’Inter. Il difensore francese si stava inserendo nelle dinamiche di gioco nerazzurro ed ora questo infortuno potrebbe rovinare tutto. Francesco se la prende con Lookman: “Ha fatto la stessa cosa 5 minuti prima, non l’ha sanzionato e lo ha spaccato”. Anche Federico la pensa allo stesso modo: “Speriamo in bene. Incomprensibile come non sia stato fischiato fallo dopo essere stato travolto”.

Segui Atalanta-Inter minuto per minuto