Inter consapevole del rendimento dell'Atalanta in casa, i numeri parlano chiaro: i bergamaschi non hanno mai perso al Gewiss Stadium e, inoltre, non hanno mai preso neanche un gol. Gasperini vuole ripetere una vittoria per conquistare la terza consecutiva in Serie A dopo quelle contro Genoa ed Empoli soprattutto per tornare in classifica sopra il Napoli, reduce dai 3 punti contro la Salernitana. 17:39