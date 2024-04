Europa League, Atalanta-Liverpool: info, formazioni, dove vederla in tv e streaming

Orobici e Reds pronti a sfidarsi nel match di ritorno dei quarti di Europa League: la programmazione tv e le probabili scelte degli allenatori

Si accendono i riflettori al Gewiss Stadium, con l’Atalanta pronta ad aprire le porte al Liverpool per continuare a scrivere questa meravigliosa pagina di storia in Europa. La squadra di Gasperini, dopo l’impresa di Anfield, è a 90 minuti dalla conquista della semifinale, dove affronterebbe una tra Marsiglia e Benfica. Ma abbassare la guardia contro la squadra di Klopp sarebbe un peccato mortale, visti i precedenti e le rimonte a cui gli inglesi ci hanno abituato.

Atalanta-Liverpool, come arrivano alla sfida

Entrambe le squadre hanno accusato la stanchezza dell’impegno in Europa: i Reds hanno perso in casa contro il Crystal Palace, mentre l’Atalanta si è fatta rimontare dal Verona. Ora la Dea avrà un netto 3 a 0 da difendere, ma contro il Liverpool le partite non finiscono mai, soprattutto quando c’è di mezzo un titolo da conquistare.

Dove vedere Atalanta-Liverpool

Il fischio di inizio del ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Atalanta e Liverpool è previsto per le ore 21.00 al Gewiss Stadium. Il match sarà trasmesso in diretta da Sky e Dazn e in streaming anche su Sky Go, se compreso nell’abbonamento, e NowTv. Non sarà possibile vedere la partita in chiaro e in modo gratuito.

Partita: Atalanta-Liverpool

Atalanta-Liverpool Data: giovedì 18 aprile 2024

giovedì 18 aprile 2024 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (253)

DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (253) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

SEGUI ATALANTA-LIVERPOOL SU DAZN

Atalanta-Liverpool, le probabili formazioni

Gasperini potrebbe riproporre lo stesso undici che ha fatto l’impresa ad Anfield. Ancora De Roon nei tre di difesa per sostituire l’assente Scalvini, con Pasalic a comporre la mediana di centrocampo insieme a Ederson. Sulla trequarti ballottaggio tra De Ketelaere e Lookman, mentre sulle fasce Zappacosta e Ruggeri sono in vantaggio rispetto a Holm e Hateboer. Per tentare la rimonta Klopp dovrà dimenticarsi il turnover: pronta la formazione titolare per cercare di mettere paura alla Dea.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Gasperini. LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konatè, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp.

L’arbitro, chi è François Letexier

A dirigere la partita è l’arbitro francese François Letexier, chiamato a guidare Atalanta-Liverpool, gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Europa League 2023-2024 in programma giovedì 18 aprile alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo.

A completare il gruppo, gli assistenti Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA), IV ufficiale Pierre Gaillouste (FRA); V.A.R. Jérôme Brisard (FRA), A.V.A.R. Willy Delajod (FRA).

SEGUI ATALANTA-LIVERPOOL SU DAZN