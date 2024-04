Europa League, Roma-Milan: info, formazioni, dove vederla in tv e streaming

Tutto quello che c'è da sapere sul ritorno dei quarti di Europa League tra Roma e Milan: le scelte di De Rossi e Pioli, la copertura tv e in streaming

Tutto in una notte. Dentro o fuori. Soltanto una tra Roma e Milan ha un posto garantito in semifinale di Europa League. All’Olimpico si gioca il ritorno dei quarti con i giallorossi che partono dall’1-0 dell’andata al Meazza firmato Mancini, l’uomo dei gol pesanti. Ma tutto è ancora possibile: Pioli, il cui futuro nel capoluogo lombardo dipende anche da questa partita, non ha alcuna intenzione di darsi per vinto.

Roma-Milan, orario e dove vederla in diretta tv e streaming

C'è davvero l'imbarazzo della scelta per godersi tutto d'un fiato il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan. Il secondo atto dell'euro-derby italiano si giocherà giovedì 18 aprile, alle 21:00, in uno stadio Olimpico che s'annuncia più rovente che mai. L'arena dei gladiatori nella Città Eterna per un match epico senza esclusioni di colpi: sì, perché questi 90 o più minuti valgono una stagione o quasi. Anche la partita dei ritorno dei quarti, come già successo per l'andata, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Le alternative di certo non mancano: Roma-Milan potrà essere seguita su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, e su DAZN. Per quanto riguarda la copertura in streaming dell'evento, sarà possibile scegliere tra Rai Play, l'app SkyGo, DAZN e NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

Partita Europa League 2023/24: Roma-Milan

Roma-Milan Data e orario: giovedì 18 aprile ore 21:00

giovedì 18 aprile ore 21:00 Diretta tv: Rai 1, Sky, DAZN

Rai 1, Sky, DAZN Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, DAZN, NOW

Roma-Milan, le probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Pioli

Qui Roma

Assenza pesante in mezzo al campo: De Rossi non potrà contare sullo squalificato Cristante. Toccherà molto probabilmente a Bove sostituire l’ex Atalanta. Per il resto, il tecnico giallorosso è intenzionato a confermare gli uomini che sono riusciti nell’impresa di espugnare San Siro. Dunque, Svilar tra i pali, con Celik, Mancini, Smalling e Spinazzola nel pacchetto arretrato. In mediana spazio a Bove, Paredes e Pellegrini. Dybala ed El Shaarawy larghi nel tridente con Lukaku come terminale offensivo.

Qui Milan

Pioli si affida al miglior undici possibile: l’unico che rischia è Loftus-Cheek, piuttosto in ombra nelle ultime settimane. Milan col solito 4-2-3-1: Calabria e Theo Hernandez i due terzini; Tomori e Gabbia la coppia di centrali posta a protezione di Maignan. Bennacer e Reijnders in mezzo al campo, mentre a Pulisic, Loftus-Cheek (occhio alla soluzione Chukwueze con lo spostamento di Pulisic al centro) e Rafa Leao alle spalle di Giroud.

Roma-Milan: ecco le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi

Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Roma-Milan: la designazione arbitrale

A dirigere il ritorno dei quarti di Europa League tra Milan e Roma sarà il polacco Szymon Marciniak. Completano la squadra arbitrale gli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik con Pawel Raczkowski con quarto uomo. Al Var Bartosz Frankowski e Pawel Raczkowski. Marciniak non fa riaffiorare ricordi piacevoli alla Roma e a De Rossi: due partite, entrambe in Champions, e due sconfitte (2-0 contro il Real Madrid nel 2015/16 e 3-0 contro il Porto nel 2016/17 con tanto di cartellino rosso mostrato proprio a De Rossi poco prima dell’intervallo).

Meglio è andata al Milan, diretto quattro volte: il bilancio è di una vittoria (contro la Dinamo Zagabria), due pareggi, di cui uno contro il Napoli ai quarti di Champions della scorsa annata, e un ko per 3-2 col Liverpool.

