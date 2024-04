Europa League, Roma-Milan a Marciniak: tifosi giallorossi ricordano gli errori a favore dei rossoneri

La designazione suscita polemiche sul web: molti ricordano il rigore non concesso al Napoli contro la squadra di Pioli dall’esperto arbitro polacco nei quarti di Champions dell'anno scorso

Sarà Szymon Marciniak l’arbitro della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan. Il fischietto polacco è reputato uno dei migliori in ambito internazionale, ma la designazione non è piaciuta ai tifosi giallorossi: un anno fa un errore di Marciniak contro il Napoli favorì i rossoneri nei quarti di finale di Champions League.

Europa League: Roma-Milan, arbitra Marciniak

Alcuni l’hanno definita una designazione di lusso: Szymon Marciniak sarà l’arbitro di Roma–Milan, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma all’Olimpico giovedì 18 aprile alle ore 21. Il polacco, 43 anni, è considerato tra i migliori direttori di gara in ambito europeo: nella scorsa stagione ha anche diretto la finale di Champions League tra Inter e Manchester City.

Marciniak e l’errore che favorì il Milan contro il Napoli

La designazione di Marciniak, però, non è piaciuta ai tifosi della Roma. Prima di dirigere la finale di Champions, infatti, nella scorsa stagione Marciniak si rese protagonista di un grave errore in un altro derby italiano che vedeva in campo il Milan, quello dei quarti di finale della massima competizione europea contro il Napoli. Dopo l’1-0 del Meazza, i rossoneri ottennero la qualificazione alla semifinale grazie all’1-1 del Maradona: sul punteggio di 0-0, al 37’, Marciniak non ritenne da rigore un chiaro fallo di Leao sulla caviglia di Lozano.

Roma-Milan, i tifosi giallorossi preoccupati da Marciniak

Proprio quell’episodio è tornato alla mente dei tifosi della Roma oggi, al momento della designazione di Marciniak per la gara di giovedì contro il Milan. “Una designazione ‘di lusso’ sì, ma solo per il Milan, considerando come Marciniak trattò il Napoli proprio contro il rossoneri lo scorso anno”, il commento su X di Joseph. “Praticamente il Milan s’è scelto l’arbitro”, aggiunge Testagrigia. “Il Milan l’arbitro se lo porta da casa, visto quello che Marciniak ha fatto l’anno scorso nei quarti contro il Napoli”. “Ecco fatto, passa il Milan”, la chiosa di Luca.