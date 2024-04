Milan, Leao e Pioli nel mirino del web: lo sfogo del bomber col giornalista

Tecnico e bomber sul banco degli imputati dopo la sconfitta del Milan con la Roma a San Siro. I tifosi sui social: "Sul portoghese ha ragione Cassano"

La sconfitta interna con la Roma nell’andata dei quarti di Europa League è arrivata dopo sette successi di fila. Eppure è bastato un ko – pesante – per riaprire vecchie ferite in casa Milan. Sul banco degli imputati sono finiti Pioli e soprattutto Rafa Leao, fischiato dalla maggior parte e protagonista di uno screzio con un giornalista a fine partita.

Milan ko in Europa League: Pioli di nuovo nel mirino delle critiche

I recenti risultati sembravano aver ricucito lo strappo che si era creato tra la tifoseria e Pioli. Ma la sconfitta europea con la Roma ha fatto riemergere con ferocia antichi rancori. “Pioli ha sbagliato formazione, deve cambiare aria” sentenzia su X AliPrandi Silver. “Gli indizi che queste partite Pioli non sia in grado di prepararle ormai sono troppi. Ogni partita che ha un peso specifico leggermente più alto del normale viene toppata in modo netto. Se il Milan vuole lottare per qualcosa e non fare la comparsa, è ora di pensare ad altro” sostiene Piergiorgio. “Il peggiore allenatore non è quello che prepara male le partite ma quello che non sa leggerle” scrive un altro utente. Ma c’è chi difende il tecnico rossonero. “Quindi è colpa di Pioli se Giroud sbaglia un gol fatto? È colpa di Pioli se Leao gioca solo quando ne ha voglia?” pungola Mohamed.

Leao sostituito e fischiato: lo sfogo del portoghese con un giornalista

Rafa Leao era arrivato all’appuntamento con la Roma al top della forma fisica e mentale. Ma ha completamente steccato la gara più importante, tanto è vero che parte del Meazza lo ha sonoramente fischiato al momento del cambio con Okafor avvenuto al minuto 78. Mai uno spunto, mai una giocata degna di nota: evanescente, il portoghese. E anche nervoso, come certificato da uno screzio avuto con un giornalista al termine della partita. Calciomercato.it ha documentato la scena nel ventre della Scala dal Calcio: “Ma che vuoi tu?” ha chiesto con tono piccato il calciatore nella mixed zone. “Sono in diretta” ha replicato il cronista. Il lusitano, intuito il malinteso, si è allontanato salvo poi girarsi e mandare un alto messaggio stizzito: “Fai bene il tuo lavoro”.

Pioggia di critiche su Leao. E in tanti ora danno ragione a Cassano

Fenomeno o buon giocatore? Il dibattito è aperto e i tifosi del Milan delusi. Già, speravano in un Leao devastante, che, invece, ha giocato a nascondino con la Roma. Durissimo il commento di Mauro: “Un calciatore immaturo, esaltato in Italia oltre le sue oggettive qualità calcistiche. Un non campione che sta disonorando una maglia pesante come la 10 del Milan”. “Leao ha passato la settimana a fare Tweet e il buffone sui social, ieri prestazione inguardabile. I fenomeni sono ben altri, finiamola di esaltare questi personaggi” rincara Marco 2-stars. E in tanti, ora, danno ragione a Cassano, che non è mai stato tenero col portoghese. “Cassano ha ragione. Esprime idee con un linguaggio forse troppo forte, ma il concetto è molto condivisibile. Leao è un buon giocatore, con strappi da gran giocatore, ma la discontinuità è evidente. Troppo” scrive Michele.