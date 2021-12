Atalanta, maglia Natale con errore: c'è skyline Torino e non Bergamo

16-12-2021 15:11

Maglia natalizia speciale per l’ Atalanta in occasione della gara interna prima delle festività di fine anno. La squadra lombarda, sui propri canali social, ha pubblicizzato la maglia che sarà indossata dai ragazzi di Gasperini nel match in programma sabato prossimo (alle 15:00) al Gewiss Stadium contro la Roma.

Sabato prossimo a Bergamo sarà big match contro i giallorossi di Mourinho. Una gara che potrà dire molto sulle ambizioni di alta classifica della squadra orobica. Come ormai consuetudine (si tratta dalla 12esima edizione), l’Atalanta vestirà una maglia speciale, nerazzurra, tradizionale ma con le strisce a sfumare nalla skyline di Bergamo in ombra nella parte bassa della maglia.

Le maglie saranno messe all’asta, da lunedì 20 dicembre, con ricavato interamente devoluto all’Associazione Amici della Pediatria Onlus che dal 1990 opera all’interno dell’ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Edizione limitata per la maglietta dell’Atalanta, disponibile solo nelle sole taglie per adulto.

Tutto bello, bellissimo, ma c’è un problema. Come segnala il ‘Corriere di Bergamo’, però, c’è un errore nella maglia. Infatti il profilo disegnato alla base della maglia nerazzurra non è quello di Città Alta (come avrebbe dovuto essere), ma della città di Torino.

Un errore che non è passato inosservato e che è stato fatto notare da più utenti sui social.

