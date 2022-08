Atalanta, Malinovskyi verso i saluti: possibile scambio

18-08-2022 22:01

Il futuro di Ruslan Malinovskyi si sta allontanando da quello dell’Atalanta. Il giocatore ucraino è infatti ormai vicino all’addio al club bergamasco dopo lo strappo che si è verificato fra il calciatore e il mister Gian Piero Gasperini, come fatto intendere dalla storia su Instagram della moglie dello stesso Malinovskyi.

“Ruslan si stava preparando per la nuova stagione e ci siamo trasferiti nella nostra nuova casa, ma qualcosa è andato storto – questo il messaggio della moglie -. Dovete sapere solo che nessuno sarebbe andato da nessuna parte. Vi dico questo perché per me è importante. Perché voi siete la parte grande della squadra”.

Dopo una prima offerta del Tottenham, sulle tracce del giocatore c’è ora forte il Marsiglia, che sta già lavorando per trovare un accordo con l’ucraino e con l’Atalanta. Operazione che potrebbe accelerarsi con l’inserimento di Cengiz Under come contropartita, con il turco ex Roma che tornerebbe così in Serie A.

