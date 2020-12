Atalanta-Papu Gomez, è finita: duro messaggio del Papu

L’avventura di Alejandro Gomez all’Atalanta sembra davvero essere ai titoli di coda. Pochi giorni dopo la seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions League, si è consumata definitivamente la rottura tra il Papu e il tecnico Gian Piero Gasperini, che ha lasciato in panchina l’argentino per tutti i 90 minuti della partita contro la Fiorentina.

Su Instagram Gomez ha inviato questo messaggio ai tifosi, che conferma lo scontro all’interno dello spogliatoio dei nerazzurri, e la frattura ormai insanabile con l’allenatore: “Cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perchè non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Volevo solo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”.

Nella scorse settimane erano circolate indiscrezioni e audio su quanto successo all’intervallo del match di Champions contro il Midtjylland, e da allora non c’è stato nessun segnale di pace da entrambe le parti. La cessione del Papu, dopo l’ultimo messaggio, sembra ormai dietro l’angolo e potrebbe avvenire subito a gennaio.

Gasperini dopo la gara con la Fiorentina si era espresso così sulla situazione: “Io credo che Gomez sia stato il giocatore più importante e utilizzato in questi anni con me, ma proporlo da tuttocampista è diventato complicato in questa stagione e di base ci deve essere fiducia e disponibilità”.

OMNISPORT | 14-12-2020 11:21