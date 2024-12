Atalanta-Real Madrid, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Atalanta di scena nella sesta giornata contro il Real Madrid con l'incognita formazione per Ancelotti visto il momento critico che sta attraversando, anche in Europa

La prima certezza riguarda l’innegabile centralità della sfida Atalanta-Real Madrid nel calendario della sesta giornata di Champions League. Da una parte c’è la squadra di mister Gasperini, rivelazione in campionato e in ambito europeo, dall’altro la gloriosa compagine madridista attraversata da una crisi profonda che ha investito anche il suo allenatore, Carlo Ancelotti.

Al Gewiss Stadium, a Bergamo, va in scena la Champions, dopo la vittoria contro lo Young Boys (6-1) e la quinta posizione nella classifica generale con 11 punti conquistati. Appuntamento a stasera, martedì 10 dicembre alle ore 21:00. La guida completa a come seguire il match in diretta tv e streaming, le probabili formazioni e la terna arbitrale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Champions: Atalanta-Real Madrid, quando si gioca

Senza lasciarsi prendere da facili entusiasmi, mister Gasperini e i suoi si affacciano a questa grane sfida che conserva immutato il suo fascino con estrema positività. Vola, sia in Europa che in campionato infatti, la formazione di bergamasca: la discussa vittoria dell’Atalanta sul Milan è stata controversa, ma ha confermato lo stato di grazia della formazione che stasera affronta il Real con dei risultati incoraggianti. Non si può sostenere lo stesso per Ancelotti e la sua squadra, bersaglio delle critiche feroci dei media.

La Dea è fra le squadre imbattute di quest’edizione e un successo contro i campioni d’Europa potrebbe essere decisivo per avvicinare il passaggio agli ottavi. Di contro, invece, il Real di Ancelotti vive un momento molto complicato, con un 24° posto in classifica.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali per seguire la partita:

Partita: Atalanta-Real Madrid

Dove: Stadio Gewiss, Bergamo

Quando: martedì 10 dicembre 2024

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Sport 4K

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Atalanta-Real Madrid in TV

Dunque, chi vorrà seguire in diretta televisiva Atalanta-Real Madrid potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva del match, quinta sfida nella competizione continentale, a partire dalle 21 live su Sky, che trasmetterà in esclusiva la sfida decisiva per i bergamaschi.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire il match in diretta live sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Sport 4K. La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste.

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Champions in tv e streaming!

Atalanta-Real Madrid in streaming

Per quanti, invece, si volessero collegare da mobile o fossero nelle condizioni di non poter guardare la partita in diretta tv, l’alternativa è lo streaming di Atalanta-Real. Come di consueto, l’abbonato potrà connettersi a quanto viene offerto dalle piattaforme e app predisposte. Entriamo nel dettaglio.

Gli utenti interessati dovranno connettersi attraverso le proprie smart tv o in alternativa ai propri device, tablet e smartphone, e ricorrere a NOW oppure scaricare l’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky e che permette loro di vedere i contenuti offerti anche in mobilità.

Le probabili formazioni

Passiamo al capitolo delle probabili formazioni per Atalanta e Real Madrid. Gasperini non dovrebbe riservare sorprese ai propri tifosi e schierare la formazione migliore possibile contro gli spagnoli. Nei bergamaschi sarà ancora terzetto difensivo capitanato da Djimsiti con Kossounou e Kolasinac ai suoi lati. Incerto ancora il rientro di Zappacosta che difficilmente giocherà dal primo minuto: Bellanova e Ruggeri pronti, Retegui partirà dalla panchina.

Meno ovvia la compagine per Ancelotti e per la sua squadra: nel Real, Rudiger farà coppia in difesa con Raul Asencio. Recuperano però sia Bellingham che Vinicius, entrambi titolari, mentre Rodrygo non sarà schierato nell’undici di partenza ma potrebbe inserirsi. Di seguito le formazioni più probabili:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Dijmsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.

Carnesecchi; Kossounou, Dijmsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini. REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Brahim Diaz; Bellingham, Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.

L’arbitro della gara

La Uefa ha ufficializzato naturalmente anche gli arbitri.Il polacco Szymon Marciniak è l’arbitro designato per Atalanta-Real Madrid (assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik), per questo sesto turno della fase campionato di Champions League. Kwiatkowski e Bruno Lopes Martins invece saranno VAR e AVAR della sfida.

Il nome del direttore di gara non evoca ricordi tutti piacevoli. C’è un precedente tra Marciniak e l’Atalanta e si tratta della gara di Champions League contro il Manchester United giocata all’Old Trafford (3-2) disputata il 20 ottobre 2021, con i nerazzurri in vantaggio di due gol e rimontati. Altri episodi riguardano, poi, Napoli e Milan rimanendo in ambito Champions e i Mondiali in Qatar.