Champions League: per Bayer-Inter l'arbitro che fece infuriare il Milan, per Atalanta-Real Madrid l'incubo del Napoli

Designati dall'Uefa i fischietti per le gare di martedì, in campo anche un sestetto italiano capeggiato da Mariani che dirigerà Lipsia-Aston Villa

L’Uefa ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le gare della sesta giornata della phase 1 di Champions League in programma martedì, in campo due squadre italiane ovvero l’Inter impegnata in Germania con il Bayer Leverkusen (ore 21) e l’Atalanta che ospiterà al Gewiss Stadium il Real Madrid (ore 21).

Vincic per Bayer-Inter

Per i nerazzurri il designatore Rosetti ha scelto lo sloveno Slavko Vincic, che sarà coadiuvato dagli assistenti Klancnik e Kovacic con IV uomo Jug e Borosak al Var.

Chi è Vincic, l’arbitro dell’Inter

Quarantacinque anni, internazionale dal 2010, Vincic (connazionale del presidente dell’Uefa Ceferin), la scelta per Bayer Leverkusen-Inter, è tra gli arbitri più stimati in Europa, ha arbitrato l’ultima finale di Champions ed era tra i candidati per dirigere la finale di Euro2024, che fu poi affidata a Letexier. Una curiosità: il 28 maggio 2020 fu coinvolto, suo malgrado, in una vicenda di sesso droga e armi. Vinčić ebbe la sola “colpa” di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, accettando un invito a pranzo in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando la polizia fece irruzione ed arrestò circa 30 persone, tra cui proprio il direttore di gara sloveno. Una volta raccontata la sua testimonianza, fu subito rilasciato e ritenuto estraneo ai fatti. Di recente ha fatto però arrabbiare il Milan nella gara (poi vinta dai rossoneri) a Madrid contro il Real, soprattutto per il rigore fischiato a favore delle merengues.

I precedenti di Vincic con i nerazzurri

Slavko Vinčić ha arbitrato l’Inter in tre precedenti incontri. Il primo risale al 6 novembre 2014, quando Saint-Étienne e Inter chiusero sull’1-1 in un match del girone di Europa League. Il secondo è stato il 9 dicembre 2020 nella fase a gironi di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, finito 0-0 al Meazza, un risultato che costò ai nerazzurri l’eliminazione sia dalla Champions che dall’Europa League. Il terzo, più recente, è la vittoria per 1-0 contro il Barcellona con gol di Calhanoglu nella fase a gironi della Champions League. In quest’ultima gara fu fortemente contestato dai blaugrana l’operato del fischietto sloveno.

Marciniak per Atalanta-Real Madrid

Per la Dea invece sarà il polacco Marciniak a dirigere Atalanta-Real Madrid: sarà coadiuvato dagli assistenti Listkiewicz e Kupsik, con IV uomo Arys, Kwiatkowski al Var e il portoghese Tiago Martins all’Avar.

Chi è Marciniak, l’arbitro dell’Atalanta

E’ considerato tra i migliori arbitri al mondo dall’Uefa e dalla Fifa ma è poco gradito a tanti club e a diverse nazionali: Marciniak, la scelta per Atalanta-Real Madrid divide tutti. In Italia pessimi ricordi da parte del Napoli che ancora non dimentica il colossale rigore negato per fallo su Lozano nei quarti di Champions League col Milan al Maradona nell’anno dello scudetto. Anche all’estero si ricorda il 2 che gli rifilò l’Equipe per la sua direzione nella finale dei Mondiali in Qatar tra Francia e Argentina. Un solo precedente per il fischietto polacco, la gara del 2021 in Europa League contro il Manchester United, vinta dagli inglesi.

Lipsia-Aston Villa a Mariani

Infine squadra italiana per Lipsia-Aston Villa. L’arbitro sarà Mariani di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Bindoni con Di Paolo al Var e Chiffi all’Avar.