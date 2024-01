Atalanta-Sassuolo, moviola: la scommessa vinta da Rocchi, il record di Santoro

La prova dell'arbitro di Messina nella gara degli ottavi di coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto siciliano ha ammonito solo un giocatore

04-01-2024 08:54

E’ una delle scommesse di Rocchi Alberto Santoro, l’arbitro scelto per la gara di coppa Italia tra Atalanta e Sassuolo. L’arbitro siciliano (della sezione di Messina) ha diretto 8 gare di B e 2 di Coppa Italia quest’anno (entrambe della Reggiana, prima contro il Monza e poi contro il Genoa) e presto potrebbe tornare ad arbitrare in serie A ma come se l’è cavata ieri al Gewiss Stadium?

I precedenti di Santoro con le due squadre

Con i neroverdi due incroci sin qui, entrambi nella passata Serie A, per Santoro: Sassuolo-Monza 1-2 alla 36esima e Sassuolo-Verona 2-1 all’11esima. Un solo precedente tra l’arbitro Santoro e l’Atalanta che risale al 30 novembre 2021: successo dei bergamaschi per 4-0 sul Venezia in campionato.

Santoro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Prenna e Vecchi, con Volpi IV uomo, Serra al Var e Piccinini all’Avar l’arbitro ha ammonito solo un giocatore, Ceide (S). Minuti di recupero: 1′; 5′

Atalanta-Sassuolo, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. E’ stato impeccabile Alberto Santoro in Atalanta-Sassuolo, ha sempre tenuto in pugno la gara, aiutato anche dalla correttezza dei giocatori in campo. Nessuna protesta, pochi falli fischiati ed un solo ammonito, il giocatore del Sassuolo Ceide per una evidente trattenuta a inizio ripresa. A dimostrazione anche che non c’è bisogno di sventolare tanti cartellini se si ha polso fermo e la collaborazione di chi è in campo. Regolari tutti e quattro i gol della partita.