Atalanta: si punta ad avere Kovalenko subito

Viktor Kovalenko è il grande obiettivo dell’Atalanta per questo mercato di gennaio. E infatti la dirigenza orobica sta provando ad anticipare l’operazione sull’ucraino, che potrebbe arrivare a Bergamo non più nella prossima stagione a parametro zero, ma già in vista del girone di ritorno.

A suggerirlo è ‘Sky Sport’, secondo cui il tentativo dei nerazzurri è quello di assicurarsi il trequartista 24enne già in questa finestra di mercato. Questo renderebbe di lui sostanzialmente il nuovo Papu Gomez, a pochi giorni dalla partenza dell’argentino verso Siviglia.

Novità in tal senso potrebbero arrivare nel giro di poche ore, con lo Shakhtar Donetsk che ovviamente avrebbe tutto l’interesse di vendere il giocatore con un’anche minima monetizzazione, invece che perderlo a parametro zero.

OMNISPORT | 28-01-2021 21:09