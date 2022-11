Atalanta, su Malinovskyi c'è il Tottenham: il Marsiglia si allontana

21-11-2022 13:11

Nella lista dei giocatori cedibili in casa Atalanta c’è sempre Ruslan Malinovskyi. Il trequartista ucraino resta il primo obiettivo di mercato del Tottenham di Antonio Conte, che a gennaio proverà a dare il colpo di coda alla trattativa. La Dea chiede una cifra tra i 15 e i 18 milioni, di certo non impossibile per la dirigenza degli Spurs.

Secondo la Gazzetta dello Sport, anche l’Olympique Marsiglia di Igor Tudor resta alla finestra. Il club francese era vicino al giocatore qualche settimana fa con la proposta di scambio con Amine Harit, prima però dell’infortunio al ginocchio del marocchino arrivato dallo Schalke 04 e che lo ha costretto a saltare il Mondiale in Qatar.