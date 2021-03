Atalanta, Toloi: "La nazionale italiana? Sarebbe un onore"

Mancano meno di 100 giorni all’inizio degli Europei e si iniziano quindi a delineare le prime strategie, mosse e pianificazioni per l’evento calcistico che caratterizzerà la prossima estate.

Ovviamente anche l’Italia di Mancini sta programmando il futuro, cercando di capire quali giocatori inserire nella lista “europea”. Uno di questi, potrebbe chiamarsi Rafael Toloi. Si perchè il difensore che tanto bene sta facendo, in forza all’Atalanta, è diventato convocabile dalla Nazionale Italiana. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il CT Roberto Mancini, lo sta valutando per la rosa dell’Europeo.

Il capitano della Dea è cresciuto calcisticamente nel Goiás nel quale ha disputato i campionati juniores, per poi passare in prima squadra. Successivamente il passaggio a titolo definitivo al San Paolo, poi il prestito alla Roma dove colleziona soltanto 5 gettoni di presenza, il ritorno al San Paolo e il definitivo sbarco in Italia a Bergamo nell’estate del 2015.

Queste le parole del difensore in merito ad una sua eventuale convocazione azzurra: “Sarebbe un onore rispondere alla chiamata dell’Italia. Lo farei subito. Sono ormai qui da sei anni e i miei bisnonni erano italiani. Ho il cuore azzurro.”

OMNISPORT | 04-03-2021 10:15